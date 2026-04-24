Cuesta Blanca participó del Women Summit de la Cámara Argentina de Turismo

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este viernes de una nueva edición del CAT Women Summit, un evento internacional que promueve el liderazgo y la participación de las mujeres en la industria turística.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones Córdoba, en la ciudad capital, y contó con la presencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, entre otras autoridades.

Durante la jornada, se compartieron experiencias, estrategias y políticas vinculadas al fortalecimiento del rol femenino dentro del sector turístico, uno de los motores clave para el desarrollo económico regional.

Desde la comuna destacaron la importancia de formar parte de estos espacios, que permiten intercambiar conocimientos y avanzar en una agenda inclusiva, con mayor protagonismo de las mujeres en ámbitos de decisión.

El CAT Women Summit se consolida así como un espacio de referencia a nivel nacional e internacional, impulsando el crecimiento del turismo con perspectiva de género y promoviendo nuevas oportunidades dentro del sector.