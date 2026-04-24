El Gobierno nacional licitará la Terminal de Retiro

El Gobierno Nacional anunció el llamado a licitación pública para modernizar la terminal de transporte automotor de pasajeros ubicada en el barrio porteño de Retiro, centro neurálgico para la conexión con el interior del país y que lleva años de deterioro.

Lo hizo a través del Decreto 273/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial -que procesó Agencia Noticias Argentinas- en el que declaró al proyecto de de interés público.

“Esta decisión pone fin a la concesión de la empresa TEBA S.A., iniciada en 1993, cuyo contrato se encontraba vencido y presentaba un deterioro sostenido en la calidad del servicio”, señaló el gobierno en un comunicado.

La terminal es un nodo logístico clave por el que circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año y opera más de 300 mil servicios anuales hacia todo el país y el exterior.

El decreto precisa que la iniciativa "se desarrollará bajo el régimen de concesión de obra, infraestructura y servicio público, con financiamiento íntegramente privado, lo que permitirá avanzar sin comprometer recursos del Estado".

Además, el contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años.

Durante este periodo, la empresa adjudicataria "asumirá la totalidad de la inversión y la operación del sistema, percibiendo los ingresos derivados de su explotación, y deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional".

El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos y realizar la adjudicación.__IP__

Las obras previstas incluyen la modernización y ampliación del edificio, la incorporación de nuevas dársenas y mejoras en la seguridad e iluminación.

Para evitar interrupciones en el transporte de larga distancia, se "garantizará la continuidad del servicio mediante el operador actual hasta tanto se adjudique la nueva concesión".