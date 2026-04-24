En 30 días sancionarán a naranjitas ilegales en Córdoba

La Provincia de Córdoba estableció que en un plazo de 30 días comenzarán a regir las nuevas sanciones contra naranjitas ilegales y limpiavidrios, tras la publicación de la Ley 11.117 que modifica el Código de Convivencia Ciudadana.

La normativa apunta a ordenar el uso del espacio público y fortalecer las herramientas de control frente a conductas que afectan la convivencia urbana en todo el territorio provincial.

Entre los cambios, se incorporan sanciones para quienes exijan o impongan el cobro por estacionar vehículos sin autorización. Las penas incluyen hasta seis días de trabajo comunitario, multas de hasta 50 Unidades de Multa o arresto por el mismo período.

Las sanciones se agravan si la actividad se realiza en grupo, con menores, en eventos masivos o en zonas sensibles como hospitales, escuelas o sectores de alta circulación.

Además, se penaliza la limpieza de parabrisas u otras superficies de vehículos en la vía pública, con castigos equivalentes a los del cobro ilegal.

La ley también incorpora una nueva figura contravencional para sancionar reuniones vehiculares no autorizadas que generen riesgos o alteren el orden público. En estos casos, se prevén hasta 10 días de trabajo comunitario, multas, arresto y el secuestro de los vehículos involucrados, con posibilidad de decomiso en situaciones graves o reiteradas.

Otro de los puntos clave es la ampliación del alcance del Código de Convivencia, que ahora podrá aplicarse a infracciones previstas en leyes provinciales y ordenanzas municipales, unificando criterios de intervención.

La normativa también invita a municipios y comunas a informar quiénes están habilitados para el cuidado de vehículos, facilitando su identificación y control.

En paralelo, el Gobierno provincial prevé acompañar estas medidas con programas de capacitación e inclusión laboral destinados a personas en situación de vulnerabilidad.