Guardia Local y Policía realizaron controles en Valle Hermoso

En el marco de las acciones de seguridad y prevención, se llevó a cabo un nuevo operativo de control vehicular en Valle Hermoso, esta vez sobre la Ruta 38.

El procedimiento contó con la participación de la Guardia Local, personal de Inspección General del municipio y efectivos policiales, quienes trabajaron de manera coordinada con el objetivo de fortalecer los controles en la vía pública.

Durante el operativo se realizaron inspecciones a conductores y vehículos, en una acción que apunta a promover el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir posibles infracciones o situaciones de riesgo.

Desde las autoridades destacaron la importancia de este tipo de intervenciones conjuntas, que permiten optimizar recursos y brindar mayor seguridad a los vecinos de la localidad.