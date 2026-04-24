Instalan luces LED en la cuadra del IPEM 335 en Valle Hermoso

La Municipalidad de Valle Hermoso llevó adelante la instalación de luminarias LED en toda la cuadra donde se encuentra el IPEM 335, en una intervención que apunta a optimizar la visibilidad y fortalecer la seguridad en el sector.

Los trabajos permitieron renovar el sistema de alumbrado público con tecnología más eficiente, lo que no solo mejora la iluminación durante la noche, sino que también contribuye a generar entornos más seguros para estudiantes, docentes y vecinos.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones forman parte de un plan integral de mejoras urbanas, enfocado en brindar mayor calidad de vida a la comunidad y acompañar el crecimiento de la localidad.