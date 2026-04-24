Lo que tenés que saber sobre el ingreso al Parque Quebrada del Condorito

El Parque Nacional Quebrada del Condorito informa que, a partir del 1 de mayo de 2026, el área protegida retoma las condiciones de visita vigentes con anterioridad al incendio del año pasado. Los visitantes de todo el país podrán disfrutar de uno de los paisajes más imponentes de Córdoba, siempre bajo estrictas condiciones de ingreso y control.

El acceso al parque es libre y gratuito, con registro obligatorio de visitantes, que puede realizarse de manera previa a través del sitio oficial www.quebradadelcondorito.com.ar o bien al ingreso mediante escaneo de código QR.

En el Área Noreste, el parque se encuentra habilitado para la visita del público. El acceso al Balcón Sur se realiza exclusivamente con el acompañamiento de prestadores y guías habilitados por la Administración de Parques Nacionales, en el marco de las condiciones de visita vigentes.

Asimismo, se mantiene habilitado el ingreso por 2 Puertas, correspondiente al área Oeste del parque, con acceso a los sectores de pesca y a las áreas recreativas de la Seccional La Trinidad / Paso de las Piedras, tal como ha funcionado históricamente y en las condiciones habituales de uso.

La apertura del parque permite restablecer el uso público en equilibrio con las tareas de conservación, restauración ambiental y gestión del área protegida que se desarrollan de manera permanente.

Cómo será el ingreso al parque

Desde la administración del parque informaron que será obligatorio realizar un registro previo de visitantes. Este trámite podrá completarse de manera virtual a través del sitio oficial antes de llegar al área protegida.

Además, se mantendrán las condiciones de visita vigentes, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y la preservación del entorno natural.

Qué sectores estarán habilitados

El emblemático Balcón Norte vuelve a estar abierto al visitante, con acceso libre y gratuito en el horario de 9 a 18 horas. Por su parte, el Balcón Sur también se encuentra habilitado, pero su acceso será exclusivamente con guías habilitados, garantizando una experiencia segura y organizada.

Por su parte, el sector Oeste continuará funcionando con su modalidad actual, incluyendo las áreas recreativas y los espacios habilitados para la pesca, hasta el cierre de la temporada correspondiente.

Actividades permitidas

La normativa vigente también contempla distintas actividades dentro del parque:

Visitas educativas

Ingreso de instituciones y organizaciones sin fines de lucro

Excursiones a caballo

Todas estas propuestas deberán cumplir con los requisitos de registro y autorización establecidos por las autoridades.

Conservación y turismo responsable

Desde la gestión del parque remarcaron que esta reapertura busca equilibrar el acceso del público con las tareas de conservación, restauración ambiental y manejo del territorio.

De esta manera, el Administración de Parques Nacionales apuesta a promover un turismo responsable, que permita disfrutar del entorno sin poner en riesgo su biodiversidad.