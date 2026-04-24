¿Qué trabajos avanzan hoy sobre avenida Cárcano?

El Gobierno de Córdoba avanza con una intervención integral sobre avenida Cárcano, en Villa Carlos Paz, con trabajos de repavimentación, reparación de cordones cuneta y mejoras en la infraestructura vial, luego de la finalización del nuevo acueducto que comenzó a operar a fines de febrero.

La obra hídrica, realizada de manera conjunta con el municipio, implicó la renovación de 2.400 metros de cañería —reemplazadas por una nueva tubería de PRFV de 600 milímetros—, lo que requirió aperturas, movimientos de suelo y cortes sobre distintos tramos de la avenida. Esa intervención dejó sectores deteriorados en la calzada, por lo que la etapa actual apunta a restituir y mejorar las condiciones de circulación.

En este marco, los trabajos que se desarrollan hoy incluyen el reasfaltado de los tramos más dañados, la recomposición de la carpeta asfáltica y la nivelación de la superficie de rodamiento. A esto se suman tareas de reparación y puesta en valor de cordones cuneta, claves para garantizar el correcto escurrimiento del agua y prolongar la vida útil de la calzada.

Además, el proyecto contempla una refuncionalización más amplia del corredor, especialmente en el tramo comprendido entre avenida General Paz y Brasil. Allí se prevé la readecuación de la traza, la incorporación de un separador central y mejoras en el sistema pluvial, con el objetivo de ordenar el tránsito y fortalecer el perfil urbano y turístico de la ciudad.

De esta manera, la intervención actual no solo responde a la necesidad de reparar los daños generados por la obra del acueducto, sino que forma parte de una mejora estructural más amplia que busca optimizar tanto el sistema de agua potable como la infraestructura vial.

Mientras avanzan las tareas, se recomienda a los conductores circular con precaución, ya que pueden registrarse desvíos parciales y reducción de calzada en los sectores intervenidos.