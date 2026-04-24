Tanti dijo presente en un encuentro clave de turismo en Córdoba

La localidad de Tanti formó parte del CAT Women Summit – Capítulo Córdoba, un espacio que convocó a referentes del turismo de todo el país para debatir sobre liderazgo, innovación y transformación en el sector.

La jornada se desarrolló bajo el lema “El poder del liderazgo creativo” y puso el foco en el rol del liderazgo femenino y las nuevas dinámicas que atraviesan la actividad turística.

Durante el encuentro, se abordaron temáticas vinculadas a la inteligencia artificial aplicada al turismo, herramientas digitales y nuevas perspectivas para el desarrollo del sector en un contexto de cambio constante.

El evento contó con la presencia de referentes como Myrian Prunotto, Darío Capitani y Laura Teruel, quienes compartieron experiencias y visiones sobre los desafíos actuales.

Desde Tanti destacaron la importancia de estos espacios de intercambio para fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en un turismo con mirada inclusiva y transformadora.