Avanza el jury por la causa Dalmasso con 27 testimonios

Concluyó la primera semana del jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes intervinieron en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en 2016 en la ciudad de Río Cuarto.

Durante las audiencias, los representantes del Ministerio Público Fiscal expusieron la acusación por presunto mal desempeño y negligencia grave en el desarrollo de la causa. Los funcionarios señalados también hicieron uso de la palabra en el proceso.

En ese marco, ya se receptaron un total de 27 testimonios, entre los que se encuentran los de Marcelo, Facundo y Valentina Macarrón, familiares de la víctima.

El jury continuará en los próximos días con nuevas declaraciones en un proceso clave para determinar las responsabilidades en la actuación de los fiscales durante una de las investigaciones más resonantes de la provincia.