Cecilia Basaldúa: una causa sin respuestas y una lucha que no cesa

Este 25 de abril se cumplen seis años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, un caso que continúa atravesado por irregularidades, cuestionamientos judiciales y una profunda sensación de impunidad. A pesar del paso del tiempo, la causa sigue sin responsables, mientras su familia mantiene firme el reclamo de verdad y justicia.

Cecilia, de 35 años y oriunda de Buenos Aires, había llegado a la localidad del norte cordobés semanas antes de su desaparición, en marzo de 2020. Viajaba como mochilera y buscaba un lugar donde quedarse en un entorno tranquilo, sin imaginar que ese destino marcaría el final de su vida.

Fue vista por última vez a comienzos de abril. Tras 20 días de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado el 25 de abril de 2020 en un descampado de la zona. Las pericias confirmaron que había sido víctima de un femicidio con signos de violencia extrema. Desde el inicio, la investigación estuvo rodeada de polémica.

La causa fue duramente cuestionada por la familia y la querella, que denunciaron irregularidades, pérdida de pruebas y una fuerte influencia policial en el proceso. Con el correr de los años, el expediente sufrió cambios de fiscales y hoy continúa en la Fiscalía de Cruz del Eje, en un intento por reconstruir lo ocurrido.

El único imputado fue Lucas Bustos (considerado "el perejil"), incluso para la propia familia de Cecilia. Permaneció detenido durante dos años. En 2022 llegó a juicio, pero el tribunal lo absolvió por falta de pruebas, dejando el crimen sin culpables y profundizando las dudas sobre la investigación.

Uno de los episodios más graves denunciados por la familia salió a la luz en 2025 cuando sus padres se enteraron de que el cuerpo de Cecilia había sido enterrado sin su consentimiento en el Cementerio San Vicente de la ciudad de Córdoba, en una fosa común. La familia había solicitado preservar el cuerpo para nuevas pericias, por lo que este hecho generó un fuerte conflicto con la Justicia y reforzó las denuncias de irregularidades en la causa.

A lo largo de estos seis años, sus padres han sostenido una lucha constante. Apuntan a posibles responsabilidades más amplias y aseguran que hay personas que saben qué ocurrió. El reclamo no se detuvo nunca y se convirtió en una bandera contra la impunidad.

En este nuevo aniversario, la exigencia vuelve a las calles. Este sábado se realizan actividades para mantener viva la memoria de Cecilia y renovar el pedido de justicia, con una marcha convocada en Capilla del Monte durante la tarde, donde diferentes asociaciones acompañan el pedido de lucha. En horas de la mañana, sus padres visitaron el lugar donde fue enterrada en el cementerio San Vicente, acompañados por la abogada Daniela Pavón y diferentes organizaciones, viviendo un momento atravesado por la emoción y el dolor de una familia que no encuentra respuestas ante tanta impunidad.

A seis años del crimen, el caso de Cecilia Basaldúa sigue siendo una herida abierta. Sin culpables, con una investigación cuestionada y una familia que no baja los brazos, su nombre continúa interpelando a la Justicia y a toda la sociedad.