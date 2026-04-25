Córdoba bajo alerta por tormentas: advierten por lluvias intensas y viento

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este sábado una alerta amarilla por tormentas para sectores del noreste de San Luis, gran parte de Córdoba y el centro y sur de Santa Fe. Además, rige un aviso por vientos intensos en la provincia de Chubut.

Según el organismo, las áreas bajo alerta serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

El informe detalla que estos fenómenos podrían estar acompañados por caída de granizo, abundante lluvia en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.

En paralelo, el SMN advirtió por vientos intensos en el oeste y sur de Chubut. En el sector sur de la provincia se prevén vientos del oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h.

En el resto del área bajo alerta, se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que también podrían alcanzar o superar los 90 km/h de manera localizada.