Córdoba da un paso clave y entra al círculo de decisiones científicas

Córdoba reforzó su posicionamiento en el mapa científico nacional tras participar en la 1ª Asamblea General Ordinaria 2026 del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECyT), realizada en Santiago del Estero, donde además fue designada como representante de la Región Centro en el Comité Ejecutivo del organismo.

Durante el encuentro, que reunió a autoridades de todo el país, se debatieron lineamientos estratégicos para fortalecer la articulación federal en materia de ciencia, tecnología e innovación, con eje en el desarrollo productivo y la cooperación internacional.

La delegación cordobesa, encabezada por el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Gerardo García Oro, presentó un modelo de gestión orientado a resultados, basado en la articulación entre el sistema científico, el sector productivo y el Estado.

Entre los principales ejes expuestos, se destacó la necesidad de reducir barreras de acceso a la información y consolidar redes de vinculación científico-tecnológica, promoviendo el rol de las Unidades de Vinculación Tecnológica como nodos clave del sistema.

Además, se propuso la creación de un Sistema Provincial de Equipamiento y Servicios, que permita integrar laboratorios, infraestructura y tecnología disponible, así como el desarrollo de herramientas para ordenar aspectos como propiedad intelectual, contratos y acceso a financiamiento.

En materia internacional, Córdoba planteó una estrategia selectiva para insertarse en cadenas globales de innovación, destacando acuerdos con ecosistemas tecnológicos de alto nivel, como el del estado de Illinois en Estados Unidos.

También se abordó el impulso a empresas de base tecnológica, la integración de investigadores al entramado productivo y la necesidad de avanzar en marcos regulatorios ágiles que faciliten el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

Como cierre, la designación de Córdoba como representante de la Región Centro en el Comité Ejecutivo del COFECyT consolidó su rol en la toma de decisiones federales y su influencia en la definición de políticas científicas a nivel nacional.