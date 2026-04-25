Fiebre mundialista: llega el álbum de figuritas y desata la pasión de siempre

La previa del Mundial no solo se vive en la cancha, también empieza a sentirse en cada rincón con el lanzamiento del clásico álbum de figuritas. Este lunes sale oficialmente a la venta una de las tradiciones más esperadas por fanáticos de todas las edades.

Como en cada edición, el producto llega de la mano de Panini, la firma histórica detrás de este fenómeno global, que vuelve a apostar fuerte por el mercado argentino. En esta ocasión, ya se confirmaron los precios: el álbum en versión tapa blanda costará $15.000, mientras que cada sobre tendrá un valor de $2.000 e incluirá 7 figuritas. Se espera, como suele ocurrir, una gran demanda en kioscos y puntos de venta, con fanáticos que buscarán completar la colección lo antes posible e intercambiar las repetidas.

Más allá del impacto económico, el entusiasmo por el álbum trasciende cualquier contexto. Chicos, grandes y coleccionistas se suman a un ritual que mezcla pasión por el fútbol, nostalgia y una competencia amistosa por llenar cada página. Con el Mundial cada vez más cerca, el álbum vuelve a instalarse como un fenómeno cultural que va mucho más allá del juego.