Fuerte presencia policial en Cuesta Blanca por prevención

Un operativo de saturación se desplegó esta tarde en la localidad de Cuesta Blanca, con la participación de distintas fuerzas y áreas de control, en el marco de acciones preventivas que buscan reforzar la seguridad en la zona.

El procedimiento fue organizado por la Patrulla Rural y contó con la intervención de efectivos de la Policía de Cuesta Blanca e Icho Cruz, Policía Ambiental, la Guardia Local de Icho Cruz y personal de Seguridad Ciudadana.

Según informaron desde la comuna, el objetivo del operativo estuvo centrado en la prevención y el control en distintos puntos de la localidad, en una estrategia que tendrá continuidad con nuevos despliegues periódicos.

Este tipo de acciones conjuntas apunta a incrementar la presencia territorial y fortalecer los controles en sectores clave del sur de Punilla.