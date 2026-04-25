Fuerte presencia policial en Cuesta Blanca por prevención

Seguridad en el sur de Punilla
Fuerte presencia policial en Cuesta Blanca por prevenciónParticiparon fuerzas policiales y áreas de control en un procedimiento preventivo que se replicará de forma periódica.
Un operativo de saturación se desplegó esta tarde en la localidad de Cuesta Blanca, con la participación de distintas fuerzas y áreas de control, en el marco de acciones preventivas que buscan reforzar la seguridad en la zona.
El procedimiento fue organizado por la Patrulla Rural y contó con la intervención de efectivos de la Policía de Cuesta Blanca e Icho Cruz, Policía Ambiental, la Guardia Local de Icho Cruz y personal de Seguridad Ciudadana.
Según informaron desde la comuna, el objetivo del operativo estuvo centrado en la prevención y el control en distintos puntos de la localidad, en una estrategia que tendrá continuidad con nuevos despliegues periódicos.
Este tipo de acciones conjuntas apunta a incrementar la presencia territorial y fortalecer los controles en sectores clave del sur de Punilla.