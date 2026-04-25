Graciela Luján Pedraza presenta su libro “Memoria en piedra” en Valle Hermoso

En el marco de la Feria del Libro 2026 de Valle Hermoso, la escritora Graciela Luján Pedraza presentará su obra “Memoria en piedra”, un trabajo que invita a recorrer la historia y la identidad del Valle de Punilla a través de su patrimonio funerario.

La actividad se realizará el viernes 8 de mayo a las 11:00 en la carpa estructural ubicada en Walter Consalvi 234, dentro del predio de la feria.

El libro propone una mirada profunda sobre los espacios funerarios de la región, entendidos como testimonios culturales que resguardan relatos, tradiciones y huellas de quienes formaron parte de la historia local.

La presentación se perfila como una oportunidad para vecinos y visitantes de acercarse a una propuesta que combina investigación, memoria y patrimonio, poniendo en valor una dimensión poco explorada del acervo cultural de Punilla.

Desde la organización destacaron que la actividad forma parte de la programación abierta de la feria, con acceso libre, y busca promover el encuentro entre autores y la comunidad.