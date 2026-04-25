La manteca viral argentina cruzó el continente y llegó a su fan

La historia que comenzó con un video espontáneo en alta mar sumó un nuevo capítulo. El estadounidense que se volvió viral por elogiar una manteca argentina recibió en su casa, en Omaha (Nebraska), un envío de productos de la marca Tonadita y compartió su agradecimiento en redes sociales.

Update. The @tonadita company sent him products to the US to taste it and the uD83CuDDE6uD83CuDDF7 butter that they liked so much uD83EuDEF6uD83CuDFFB https://t.co/whXnOIUWaR pic.twitter.com/Efavk94gM3 — Owen Lewis uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC77uDB40uDC6CuDB40uDC73uDB40uDC7FuD83CuDDE9uD83CuDDEA (@Owen_LewisKraus) April 25, 2026

El hombre, que meses atrás había sorprendido al probar una porción individual durante un crucero y asegurar que era “mejor que la europea”, volvió a expresarse públicamente tras el gesto de la empresa. En un nuevo video, celebró la iniciativa, destacó la dedicación del envío y aseguró que la experiencia superó sus expectativas.

Adelantó que piensa compartir los productos en su ciudad y que buscará que más personas prueben la manteca que lo hizo viral.

En ese sentido, bromeó con que pronto habrá “muchos seguidores de Tonadita” en Omaha, en referencia al impacto que tuvo el video original, que acumuló millones de visualizaciones, en gran parte impulsadas por usuarios argentinos.

La empresa, que en su momento había replicado el contenido en sus redes oficiales, redobló la apuesta con este envío internacional, en lo que se interpretó como una acción cercana y estratégica para capitalizar el fenómeno.

Así, lo que empezó como una reacción casual en un comedor de crucero terminó convirtiéndose en un pequeño caso de conexión global: un producto argentino que viaja, se viraliza y vuelve, ahora, con un nuevo público en Estados Unidos.