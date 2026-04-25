La Universidad Libre del Ambiente celebra 31 años con actividades abiertas

La Universidad Libre del Ambiente (ULA) celebrará su 31° aniversario con una agenda de actividades abiertas a la comunidad bajo el lema “Sigamos conectando, integrando y humanizando la educación ambiental”.

El cronograma se desarrollará entre el lunes 27 y el jueves 30 de abril en distintos espacios de la ciudad, con propuestas gratuitas destinadas a todo tipo de público.

Durante la semana aniversario se realizarán talleres, plantaciones, charlas y acciones comunitarias orientadas a reflexionar y actuar frente a los desafíos ambientales actuales.

Las actividades comenzarán el lunes con un taller de producción de aromáticas en el anfiteatro de la ULA. El martes se presentará un comité de capacitación interna, habrá plantación de árboles nativos y una jornada de forestación en el Parque de la Vida, además de un taller de identificación de mariposas.

El miércoles se desarrollará la jornada central denominada “Reacciona”, con bloques de charlas sobre cambio climático, economía circular, fauna argentina y políticas ambientales. También se incluirá una recorrida por la institución y una actividad de limpieza intensiva del río Suquía, a la altura del Parque del Kempes.

El jueves continuará la agenda con una capacitación en huerta y una función de cine ambiental en el Cineclub Municipal.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca fortalecer el compromiso con la educación ambiental y promover una ciudadanía más consciente, participativa y sostenible, en el marco de los 31 años de trabajo de la institución en Córdoba.