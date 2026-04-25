Libros inclusivos en Valle Hermoso: llega La Mesa del Escarabajo a la feria

En el marco de la Feria del Libro 2026 de Valle Hermoso, se llevará a cabo una nueva jornada de presentaciones a cargo de La Mesa del Escarabajo, con una propuesta centrada en libros inclusivos y accesibles para distintos públicos.

La actividad se realizará el sábado 9 de mayo desde las 14:00, y contará con la participación de autores que presentarán sus más recientes obras publicadas por El Escarabajo Azul Editorial, de Estancia Vieja.

Durante la jornada se darán a conocer los siguientes títulos: “Cuerpo Textil” de Paula Pizzano, “El Don” de Claudio Simiz y “Cuentos Intrusos” de Adriana Molina Sarach.

La propuesta invita a los asistentes a acercarse a nuevas miradas dentro de la literatura contemporánea, con textos que abordan la inclusión, la sensibilidad y la diversidad desde distintos géneros y estilos.

Desde la organización destacaron que estas presentaciones forman parte de la agenda abierta de la feria, con entrada libre, promoviendo el acceso a la cultura y el encuentro entre escritores y lectores de la región.