Los padres de Cecilia Basaldúa, por primera vez en la tumba donde descansan sus restos

El femicidio de Cecilia Basaldúa, sin duda, es uno de los casos más oscuros en las páginas policiales de la provincia de Córdoba. Un juicio sin culpables, irregularidades en la investigación y un profundo manto de impunidad lo rodean. Sin embargo, uno de los momentos más dolorosos se produjo cuando sus padres se enteraron de que había sido enterrada en una fosa común sin que nadie les informara.

Este 25 de abril no solo se cumplen seis años de su trágica muerte, sino que también es una fecha que quedará marcada en la memoria de sus padres. Daniel Basaldúa y Susana Reyes, quienes visitaron por primera vez el lugar donde Cecilia fue enterrada, el Cementerio San Vicente, en la ciudad de Córdoba.

Desde el primer momento de su muerte, la familia reclamó que el cuerpo de Cecilia regresara a la provincia de Buenos Aires, no solo para que pudiera descansar cerca de sus afectos, sino también para contar con un espacio donde rendirle homenaje. Además, tenían la intención de solicitar una segunda autopsia.

Sin embargo, no fue hasta octubre de 2025 cuando, en el marco de una reunión en la Fiscalía de Cruz del Eje, sus padres se enteraron de que el cuerpo de Cecilia no se encontraba en la morgue judicial. En realidad, había sido retirado en 2021 y enterrado en una fosa común, en el cementerio San Vicente, de la ciudad de Córdoba, sin que la familia fuera notificada.

La abogada Daniel Pavón, quien los acompañó, expresó "Se vivió un momento muy triste, muy feo, y más al enterarnos de que estaba en una fosa común con dos personas más, en un espacio como si Cecilia no tuviera familia. Acompañamos a la familia desde el minuto uno en esta causa con tantas irregularidades y una más que se suma, fue demasiado doloroso".

Diferentes organizaciones levantaron la voz cuestionando fuertemente el accionar judicial, que desde un primer momento fue objeto de críticas, al igual que el desempeño del personal policial que intervino en la búsqueda y la investigación.

En este nuevo aniversario, el reclamo de justicia vuelve a las calles. Durante la jornada de hoy se llevará a cabo una nueva marcha en Capilla del Monte, donde familiares, organizaciones y vecinos se movilizarán para mantener viva la memoria de Cecilia y exigir avances concretos en la causa.