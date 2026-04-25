Seis localidades suman Guardias Locales y refuerzan la prevención

Seis localidades del norte de Córdoba incorporaron Guardias Locales de Prevención y Convivencia, en el marco de la política provincial que busca fortalecer la seguridad mediante el trabajo conjunto con municipios y comunas.

La iniciativa ya se despliega en San Francisco del Chañar, Rayo Cortado, Eufrasio Loza, Los Hoyos, Puesto de Castro y Avellaneda, distribuidas en los departamentos Sobremonte, Río Seco e Ischilín.

En San Francisco del Chañar, la Guardia Local quedó conformada por siete agentes diplomados y sumó una camioneta Nissan Frontier equipada para tareas operativas.

En tanto, en Rayo Cortado se realizó el lanzamiento conjunto para esa localidad y para Eufrasio Loza, Los Hoyos y Puesto de Castro. Allí se incorporaron diez agentes capacitados, además de dos camionetas Nissan Frontier y dos autos Renault Sandero destinados al patrullaje y la prevención.

Por su parte, en Avellaneda se entregó un automóvil Renault Sandero, que se suma al equipamiento previamente presentado.

Los actos fueron encabezados por el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, José César Gualdoni, junto a legisladores provinciales e intendentes de las localidades involucradas.

El programa apunta a complementar la labor de la Policía de Córdoba mediante acciones territoriales de prevención, con personal capacitado, recursos logísticos y acompañamiento técnico a nivel local.