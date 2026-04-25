Turismo en sierras: avanzan nuevas reglas en Córdoba

La Provincia avanzó en una nueva estrategia para fortalecer el turismo sostenible. La Agencia Córdoba Turismo y la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía firmaron un convenio para capacitar y certificar a prestadores de turismo alternativo que operan en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Riesgo.

El acuerdo apunta a mejorar las tareas de control y fiscalización en estos entornos, al tiempo que promueve prácticas de bajo impacto ambiental dentro del sector turístico.

Las capacitaciones estarán orientadas a operadores habilitados y abordarán contenidos vinculados a normativa vigente, uso responsable de espacios naturales y conservación de la biodiversidad. También incluirán formación en gestión de residuos, protección de flora y fauna nativa y principios como “No dejar rastro”.

Además, el programa sumará herramientas para la prevención y actuación ante incendios forestales, gestión de riesgos y primeros auxilios en zonas agrestes, junto con procedimientos para denuncias ambientales.

El convenio fue suscrito por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, y la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, María Victoria Flores. La iniciativa se enmarca en una política provincial que busca articular acciones entre distintas áreas para promover un desarrollo turístico responsable.

En paralelo, guardaparques provinciales participaron de una jornada de trabajo destinada a fortalecer sus capacidades de control y gestión en áreas protegidas. La actividad incluyó capacitaciones a cargo de Policía Ambiental y formación específica en turismo responsable.

Como cierre, y en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, se realizó una plantación simbólica en el Jardín de las Memorias, como señal de compromiso con la conservación ambiental.