Villa Carlos Paz se prepara para una nueva edición de la Copa Cordobesa de freestyle

En Villa Carlos Paz se anuncia el regreso de uno de los eventos más representativos de la escena urbana, la segunda edición de la Copa Cordobesa organizada por Anticops’HH este sábado 25 de abril.

El proyecto, impulsado por Mono Strong y su equipo, busca consolidarse como el torneo que corone al campeón provincial del freestyle en 2026. La competencia se presenta como un certamen que reunirá a los mejores exponentes surgidos de distintas plazas y competencias de Córdoba, con el objetivo de otorgar un título legítimo respaldado por una organización independiente y arraigada en la cultura local.

El torneo contará con un sistema federal de clasificación, se desarrollarán 19 regionales distribuidas en distintas zonas clave de la provincia, incluyendo Calamuchita, Traslasierra, Córdoba Capital, Río Cuarto, Sierras Chicas y Villa Carlos Paz. De esta manera, se busca garantizar una representación amplia y equitativa de los talentos emergentes del freestyle cordobés

Desde la organización destacaron que la iniciativa apunta no solo a la competencia en sí, sino también al crecimiento del movimiento: “Buscamos fortalecer el circuito competitivo y ofrecer a los MCs un espacio profesional donde puedan desarrollarse y medirse con referentes de nivel nacional”, señalaron.

El evento contará con un formato que integrará clasificados por desempeño en competencias previas, invitados especiales y ganadores de cupos otorgados en distintos puntos de la provincia. Además, se prevé una producción integral con jurados, DJs, presentadores y un equipo técnico que garantizará un espectáculo de alto nivel.

Uno de los aspectos más destacados es el carácter único del torneo. Según sus organizadores, se trata de una competencia anual que no solo se posiciona como la principal de la provincia, sino que también busca diferenciarse dentro del circuito nacional por su propuesta y organización.

La Copa Cordobesa se realizará en los Jardines Municipales de Villa Carlos Paz, un punto estratégico que servirá de escenario para reunir a artistas, público y referentes de la cultura hip hop. Con esta nueva edición, Anticops’HH apuesta a marcar un antes y un después en la escena del freestyle cordobés, generando oportunidades para que nuevos talentos den el salto hacia la profesionalización y consolidando a la provincia como un semillero clave dentro del movimiento a nivel país.