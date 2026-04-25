“Zamba de mi esperanza” llega a la Feria del Libro con una historia que rompe mitos

El artista mendocino Roberto Mercado presentará su libro “Zamba de mi esperanza. La que sabemos todos” en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, con una propuesta que profundiza en la historia, los mitos y las voces que rodean a una de las canciones más reconocidas del folklore argentino.

La cita será el martes 5 de mayo a las 16 en el stand 3022 de Cuyo Cultura, ubicado en el pabellón Ocre del predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. La presentación estará a cargo del periodista Gustavo Martínez, quien dialogará con el autor sobre el proceso de investigación y el contenido de la obra.

El libro es el resultado de más de dos décadas de trabajo, en las que Mercado reunió testimonios, documentos y relatos que buscan reconstruir el origen y el recorrido de “Zamba de mi esperanza”, una canción atravesada por versiones, interpretaciones y anécdotas que forman parte del patrimonio cultural argentino.

La obra fue declarada de Interés por la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza por su aporte cultural, educativo y patrimonial.

Distintos periodistas destacaron el trabajo del autor. Pedro Robledo señaló que el libro “derriba varios mitos” a partir de una cuidada selección de testimonios, mientras que Luis Ábrego lo definió como “un viaje por los recovecos de una canción y por los caprichos de la historia argentina”. En la misma línea, Gabriel Conte subrayó el valor del libro como aporte a la historia cultural y destacó su lectura ágil.

El ejemplar estará disponible durante toda la feria en el espacio de Cuyo Cultura.