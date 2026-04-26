Amor en altura: se comprometieron en la cima del Champaquí

Historias en las sierras
Amor en altura: se comprometieron en la cima del ChampaquíLa pareja selló su compromiso en lo más alto de Córdoba, rodeada de amigos y un paisaje único.
Una historia de amor tuvo como escenario la cima del Cerro Champaquí, el punto más alto de la provincia, donde una pareja protagonizó una propuesta de casamiento que sorprendió a todos.
El grupo había emprendido la travesía acompañado por amigos, en una experiencia que ya de por sí prometía ser especial. Sin embargo, al llegar a la cumbre, el momento tomó otro significado.
Entre abrazos y emoción, y con el paisaje serrano como testigo, llegó la pregunta que marcó la jornada. La respuesta fue inmediata: un “sí” que selló el compromiso y desató la celebración entre los presentes.
La escena, cargada de complicidad y afecto, combinó naturaleza y sentimientos en un instante que quedará grabado para siempre en la memoria de la pareja y su entorno.