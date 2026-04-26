Batallas, música y energía: así vibró Anticops’hh en Carlos Paz

Villa Carlos Paz fue sede este sábado de la segunda edición de la Copa Cordobesa Anticops’hh, una propuesta que convocó a jóvenes, familias y aficionados en una jornada atravesada por la música, la cultura urbana y la competencia artística.

El encuentro tuvo lugar en los Jardines Municipales, donde participantes de diferentes localidades se reunieron para mostrar su talento y formar parte de esta movida en crecimiento.

Durante la jornada se definieron los clasificados y se vivieron momentos de alta participación, en un espacio que continúa consolidándose como punto de encuentro para expresiones artísticas emergentes.

La actividad forma parte de una agenda que busca acompañar y dar visibilidad a iniciativas vinculadas a la cultura joven, con el objetivo de fortalecer este tipo de propuestas en la ciudad.