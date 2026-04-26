Batallas, música y energía: así vibró Anticops’hh en Carlos Paz

Cultura urbana en la ciudad
Batallas, música y energía: así vibró Anticops’hh en Carlos PazLa segunda edición del evento se realizó en los Jardines Municipales con participación de artistas de distintos puntos de la provincia.
Villa Carlos Paz fue sede este sábado de la segunda edición de la Copa Cordobesa Anticops’hh, una propuesta que convocó a jóvenes, familias y aficionados en una jornada atravesada por la música, la cultura urbana y la competencia artística.
El encuentro tuvo lugar en los Jardines Municipales, donde participantes de diferentes localidades se reunieron para mostrar su talento y formar parte de esta movida en crecimiento.
Durante la jornada se definieron los clasificados y se vivieron momentos de alta participación, en un espacio que continúa consolidándose como punto de encuentro para expresiones artísticas emergentes.
La actividad forma parte de una agenda que busca acompañar y dar visibilidad a iniciativas vinculadas a la cultura joven, con el objetivo de fortalecer este tipo de propuestas en la ciudad.