Capilla del Monte superó las mil vacunas antirrábicas

La Municipalidad de Capilla del Monte cerró con alta participación vecinal la campaña de vacunación antirrábica gratuita 2026, que permitió aplicar más de mil dosis en distintos puntos de la ciudad.

La iniciativa se desplegó en diversos barrios con el objetivo de acercar el servicio a los vecinos y facilitar el acceso al cuidado sanitario de perros y gatos. Las jornadas contaron con una importante concurrencia, consolidando la respuesta comunitaria a este tipo de acciones preventivas.

El operativo se llevó adelante mediante un convenio entre el municipio y la Universidad Católica de Córdoba, que aportó recursos técnicos y profesionales para el desarrollo de la campaña.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de políticas públicas orientadas a la prevención de enfermedades zoonóticas y al bienestar animal, en un contexto donde la vacunación resulta clave para la salud pública.