Carlos Paz llenó el San Roque de velas y turistas

Turismo deportivo en el lago
Carlos Paz llenó el San Roque de velas y turistasDos competencias náuticas convocaron a deportistas y visitantes durante el fin de semana, con actividad en distintos puntos del espejo de agua.
Villa Carlos Paz vivió un fin de semana con intensa actividad en el lago San Roque, donde se desarrollaron dos competencias de vela que reunieron a deportistas, vecinos y turistas, generando movimiento en la ciudad.
El sábado por la tarde, el Club Náutico Córdoba fue sede de una regata en modalidades dobles y solitarios, con participación de embarcaciones provenientes de distintos puntos de la provincia. La jornada incluyó cuatro pruebas que se disputaron en el espejo de agua.
En paralelo, entre el sábado y el domingo, el 400 Yacht Club albergó la primera fecha del ranking anual de vela ligera. Allí compitieron las clases ILCA, Optimist, Windsurf y Windfoil, con un cronograma que contempló cuatro regatas por día.
Las actividades, con acceso libre, atrajeron público y acompañantes, lo que se tradujo en mayor presencia en distintos sectores de la ciudad durante el fin de semana.
La realización de este tipo de eventos refuerza la agenda deportiva local y posiciona al lago San Roque como uno de los escenarios elegidos para la práctica de disciplinas náuticas en la región.