Carlos Paz llenó el San Roque de velas y turistas

Villa Carlos Paz vivió un fin de semana con intensa actividad en el lago San Roque, donde se desarrollaron dos competencias de vela que reunieron a deportistas, vecinos y turistas, generando movimiento en la ciudad.

El sábado por la tarde, el Club Náutico Córdoba fue sede de una regata en modalidades dobles y solitarios, con participación de embarcaciones provenientes de distintos puntos de la provincia. La jornada incluyó cuatro pruebas que se disputaron en el espejo de agua.

En paralelo, entre el sábado y el domingo, el 400 Yacht Club albergó la primera fecha del ranking anual de vela ligera. Allí compitieron las clases ILCA, Optimist, Windsurf y Windfoil, con un cronograma que contempló cuatro regatas por día.

Las actividades, con acceso libre, atrajeron público y acompañantes, lo que se tradujo en mayor presencia en distintos sectores de la ciudad durante el fin de semana.

La realización de este tipo de eventos refuerza la agenda deportiva local y posiciona al lago San Roque como uno de los escenarios elegidos para la práctica de disciplinas náuticas en la región.