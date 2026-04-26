Colapinto convocó a más de 500 mil personas en un show histórico en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires vivió este domingo una jornada inolvidable para el automovilismo nacional. El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un impactante road show en Palermo que convocó a más de 500 mil personas y marcó el regreso simbólico de la Fórmula 1 al país tras 14 años sin actividad oficial.

El evento, desarrollado sobre un circuito callejero de tres kilómetros en torno al Monumento a los Españoles y las avenidas del Libertador y Sarmiento, combinó velocidad, historia y emoción. Familias enteras, jóvenes fanáticos y turistas de países vecinos como Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile se acercaron desde temprano para vivir de cerca el rugido de los motores.

Un show que hizo historia

Colapinto realizó tres salidas a pista que quedaron grabadas en la memoria de los presentes. Primero, a las 12:45, se subió a un Lotus E20 de 2012, equipado con un potente motor Renault V8 de 2.4 litros. El sonido ensordecedor del monoplaza se escuchó a kilómetros y generó una mezcla de asombro y euforia entre el público.

Luego, a las 14:30, llegó uno de los momentos más emotivos de la jornada: el piloto condujo una réplica del Mercedes-Benz W196, la histórica “Flecha de Plata” con la que Juan Manuel Fangio conquistó los campeonatos mundiales de 1954 y 1955. Con antiparras clásicas y una bandera argentina, Colapinto rindió homenaje al quíntuple campeón y desató la ovación de la multitud.

Finalmente, a las 15:15, volvió a acelerar el Lotus E20 para cerrar su participación en pista antes de recorrer el circuito en un vehículo descapotable saludando a los fanáticos, acompañado por el productor musical Bizarrap.

“Se me pone la piel de gallina”

Visiblemente emocionado, Colapinto expresó su felicidad por el recibimiento: “Es impresionante. Estoy re contento de estar acá. Hay mucha gente, lo disfruto mucho, se me pone la piel de gallina”. Además, destacó el valor simbólico del evento: “Volver a Argentina siempre es un placer. Ojalá después de este show volvamos a tener un Gran Premio”.

El piloto, que actualmente forma parte del equipo Alpine, también remarcó que cumplir este sueño en su país es algo que había imaginado, pero no esperaba concretar tan pronto.

Una ciudad volcada al automovilismo

El road show ofreció más de seis horas de actividades, con entrevistas en vivo, DJs, shows musicales —entre ellos Soledad Pastorutti y Luck Ra— y la participación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Además, hubo propuestas gastronómicas y una puesta en escena que replicó la experiencia de un paddock profesional.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la convocatoria y el impacto del evento: “Fue una gran oportunidad para mostrarle al mundo la pasión que tenemos por el automovilismo y la capacidad de la Ciudad para organizar eventos de este nivel”.

Asimismo, remarcó que Buenos Aires ya se prepara para ser Capital Mundial del Deporte en 2027 y que avanzan las obras de modernización del Autódromo, con el objetivo de recuperar una fecha de Fórmula 1 en el país.

Un sueño que vuelve a encenderse

La exhibición de Colapinto no solo fue un espectáculo deportivo, sino también una señal de esperanza para los fanáticos del automovilismo. El fervor del público, la magnitud de la convocatoria y la repercusión internacional refuerzan la ilusión de que Argentina vuelva a ser sede de la máxima categoría.

Por unas horas, el ruido de los motores, el olor a goma quemada y la pasión de la gente hicieron sentir que la Fórmula 1 ya había regresado. Y dejaron claro que el sueño está más vivo que nunca.