Colapinto revivió la leyenda de Fangio: la Flecha de Plata volvió a la vida

El automovilismo argentino vivió una jornada cargada de emoción con el regreso simbólico de un monoplaza de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires. En ese contexto, Franco Colapinto no solo deslumbró con un Lotus E20 moderno, sino que protagonizó uno de los momentos más conmovedores al conducir una réplica de la mítica “Flecha de Plata”.

Se trata del Mercedes-Benz W196, un modelo inseparable de la figura de Juan Manuel Fangio, quien lo llevó a la gloria al consagrarse campeón del mundo en 1954 y 1955, marcando una época en la historia de la máxima categoría.

Un ícono de la Fórmula 1

El W196 fue revolucionario para su tiempo. Su diseño aerodinámico y su avanzada ingeniería lo convirtieron en un auto dominante en las pistas. Bajo el mando de Fangio, la escudería Mercedes-Benz acumuló triunfos y consolidó un legado que aún hoy se mantiene vigente.

El apodo “Flecha de Plata” nació del característico color plateado de los autos de competición de la marca alemana, que con el paso de los años se transformó en sinónimo de velocidad, innovación y éxito.

Gloria, tragedia y regreso

La historia del modelo también tiene capítulos oscuros. En 1955, el trágico accidente en las 24 Horas de Le Mans 1955 marcó un antes y un después para Mercedes-Benz, que decidió retirarse de la competencia durante décadas.

Recién en 2010, la escudería regresó a la Fórmula 1, iniciando una nueva etapa que con el tiempo volvería a ubicarla en lo más alto del automovilismo mundial.

Una joya invaluable

Hoy, el valor del W196 es incalculable. Una de sus unidades originales fue subastada por más de 50 millones de dólares, reflejo de su importancia histórica y su lugar como pieza única dentro del patrimonio del deporte.

La exhibición en Buenos Aires también incluyó otros vehículos emblemáticos vinculados a Fangio, como la Maserati 450S y la Ferrari 166, que permiten recorrer la evolución del automovilismo a lo largo del tiempo.

Un puente entre generaciones

El evento, realizado en un circuito callejero especialmente montado en Palermo, reunió a miles de fanáticos y ofreció una postal única: el pasado glorioso y el presente prometedor compartiendo el mismo asfalto.

Con Colapinto al volante de la “Flecha de Plata”, el legado de Fangio volvió a latir en Buenos Aires, conectando a una nueva generación con una historia que sigue inspirando y alimentando el sueño de ver nuevamente a la Fórmula 1 en la Argentina.