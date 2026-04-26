De película: Colapinto terminó el show con fuego y una ovación gigante

La exhibición de Franco Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires tuvo un desenlace tan inesperado como electrizante. Lo que ya era una jornada histórica para el automovilismo nacional se transformó en un espectáculo cargado de adrenalina cuando el piloto decidió exigir al máximo su auto en los últimos metros del recorrido.

Ante una multitud que colmó la Avenida del Libertador, el joven oriundo de Pilar dejó de lado cualquier formalidad y apostó por un cierre a pura intensidad. En el tramo final del Road Show, comenzó a realizar maniobras extremas, con trompos y “donas” que levantaron aplausos y gritos de emoción entre los presentes.

Un final al límite

La exigencia constante sobre el monoplaza no tardó en mostrar sus consecuencias. En medio de las maniobras, una espesa nube de humo empezó a rodear el auto, generando tensión y sorpresa. Segundos después, pequeñas llamas aparecieron en la parte trasera, producto del esfuerzo mecánico llevado al extremo.

El momento, lejos de generar pánico, potenció el clima de espectáculo. El público reaccionó con asombro primero y con una ovación después, consciente de que estaba presenciando una escena única.

Rápida intervención y tranquilidad

El equipo de seguridad actuó con rapidez y profesionalismo. Personal de pista ingresó inmediatamente con matafuegos para controlar la situación y enfriar los componentes del vehículo. El principio de incendio fue sofocado en pocos instantes, sin mayores consecuencias.

Colapinto, por su parte, descendió del auto sin inconvenientes y saludó a los fanáticos, que respondieron con una ovación cerrada, celebrando tanto su audacia como su talento.

Una imagen que quedará en la historia

El evento, que significó el regreso simbólico de la Fórmula 1 a las calles porteñas después de 14 años, tuvo así un cierre inolvidable. Con el respaldo de Mercado Libre como sponsor principal, la jornada cumplió con creces las expectativas y dejó una postal imborrable: humo, fuego y pasión en pleno corazón de Buenos Aires.

Más allá del episodio final, Colapinto volvió a demostrar no solo su capacidad al volante, sino también ese carisma que lo convierte en un protagonista capaz de transformar una simple exhibición en un momento histórico para el deporte argentino.