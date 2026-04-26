Domingo de pesca en Carlos Paz: la costanera se llenó

Villa Carlos Paz fue escenario este domingo de un certamen de pesca a la pieza de mayor peso que convocó a vecinos y turistas en la costanera del lago San Roque.

La jornada, organizada por el Apycac, comenzó en las primeras horas de la mañana y reunió a pescadores de distintos puntos, que participaron de la competencia en un entorno natural junto al lago.

El evento formó parte de la agenda deportiva y recreativa que impulsa el municipio, con propuestas al aire libre que buscan promover el uso de los espacios públicos y fortalecer la actividad turística durante todo el año.