Domingo de pesca en Carlos Paz: la costanera se llenó

Deporte y turismo en la costanera
Domingo de pesca en Carlos Paz: la costanera se llenóLa competencia se realizó este domingo en el lago San Roque con participación de pescadores locales y visitantes
Villa Carlos Paz fue escenario este domingo de un certamen de pesca a la pieza de mayor peso que convocó a vecinos y turistas en la costanera del lago San Roque.
La jornada, organizada por el Apycac, comenzó en las primeras horas de la mañana y reunió a pescadores de distintos puntos, que participaron de la competencia en un entorno natural junto al lago.
El evento formó parte de la agenda deportiva y recreativa que impulsa el municipio, con propuestas al aire libre que buscan promover el uso de los espacios públicos y fortalecer la actividad turística durante todo el año.