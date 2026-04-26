El fútbol barrial volvió a reunir a chicos y familias en la costanera

Este fin de semana se desarrolló una nueva fecha de la Liga Municipal de Fútbol en el Polideportivo Distrito Oeste, con una amplia convocatoria de niños, niñas y jóvenes de distintos barrios de la ciudad.

La actividad se enmarca en el programa Familia Activa, impulsado por el Gobierno local, y contó con la participación de las Escuelas Municipales de Santa Rita, Colinas, La Quinta, Altos del Valle, Sol y Río, Dante Alighieri, San José, Tanti Sierras Club, Icho Cruz, Escuela Parroquial, El Progreso e Independiente.

Durante la jornada, los encuentros se disputaron en un clima de entusiasmo y compañerismo, con la presencia activa de las familias, que acompañaron y formaron parte de la propuesta deportiva.

El director de Deportes, Juan Solé, destacó la continuidad del programa y señaló que el objetivo es “incentivar la participación y el juego recreativo de niños y jóvenes, promoviendo valores como el respeto, el trabajo en equipo y la inclusión”.