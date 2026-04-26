La Policía de Córdoba lanzó su nueva marcha en redes

La Policía de Córdoba dio a conocer su nueva marcha a través de sus canales oficiales, con la publicación de un video institucional que combina imágenes de formaciones de efectivos y escenas de actos protocolares.

En el material difundido se observa a personal uniformado marchando en columnas durante una ceremonia, con presencia de público y autoridades en un palco, mientras se despliegan efectos visuales como humo de colores y papelitos.

La producción incorpora la frase “soy muralla de firme lealtad”, en línea con el tono simbólico de la pieza, que apunta a reforzar valores asociados al servicio, la disciplina y la identidad de la fuerza.

La presentación se realizó exclusivamente en redes sociales, sin anuncio de un acto específico para su lanzamiento.