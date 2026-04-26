Milei repudió el "nuevo intento de asesinato que sufrió Donald Trump"

El presidente argentino, Javier Milei, condenó el tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de Estados Unidos en donde estaba su par norteamericano, Donald Trump.

Mediante un comunicado, Milei vinculó el ataque con "una retórica violenta de la izquierda".

"La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca", inicia el mensaje.

En sintonía, destaca que Trump y su esposa, Melania, salieron ilesos, y que el tirador fue detenido.