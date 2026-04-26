Subas en la boleta de luz: ERSeP también atiende en Carlos Paz por subsidios

El Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) extendió su operativo de asesoramiento para acceder a los subsidios de energía eléctrica en la ciudad de Córdoba. La iniciativa ahora incluye atención los días sábado y la incorporación de un tercer punto fijo, con el objetivo de facilitar el trámite en sectores de mayor demanda.

La ampliación comenzó este fin de semana con atención en Plaza San Martín y en el CPC N°10 del Mercado de la Ciudad, donde se brindó ayuda personalizada para completar la inscripción entre las 9 y las 14 horas.

Desde la próxima semana, el operativo continuará en esos dos espacios y sumará un tercer punto en el CPC N°6 de Villa El Libertador, lo que permitirá contar con tres centros de atención simultáneos en distintos sectores de la ciudad.

En cuanto a la documentación, se recomienda asistir con factura de energía eléctrica, DNI vigente, CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, además de un correo electrónico personal y número de teléfono celular.

Para quienes no puedan acercarse a los puntos territoriales, el ERSeP mantiene habilitados otros canales de atención. La sede central, ubicada en avenida Emilio Olmos 513, atiende de 8 a 14 horas. También se puede realizar el trámite en terminales de ómnibus de Córdoba Capital, Río Cuarto, Villa María, Villa Dolores, Villa Carlos Paz y Jesús María, en el horario de 8 a 20, y en las terminales de Cruz del Eje, San Francisco y Cosquín de 8 a 14.

Además, se encuentran disponibles el WhatsApp 351 2098188, la línea gratuita 0800-888-6898 y el sitio web oficial del organismo.