Tanti refuerza la prevención con una jornada dedicada al cáncer de mama

En una jornada marcada por el compromiso con la salud y la concientización, se realizó en Tanti la primera campaña de bienestar y prevención orientada al diagnóstico precoz del cáncer de mama. El encuentro tuvo lugar en la Universidad Popular de Tanti y fue organizado de manera conjunta con la Fundación Corazón de Mujer.

La propuesta reunió a vecinos y vecinas en un espacio de información, acompañamiento y cuidado, donde profesionales de la salud brindaron charlas y herramientas clave para fomentar hábitos preventivos y promover la detección temprana.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la participación de mujeres que atravesaron el cáncer de mama, quienes compartieron sus experiencias personales y dejaron un mensaje esperanzador: la importancia de los controles a tiempo y la posibilidad de transitar la enfermedad con fortaleza.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas resultan fundamentales para reforzar la prevención y el acceso a la información, pilares esenciales en el cuidado de la salud comunitaria.

Asimismo, adelantaron que el ciclo de actividades continuará en junio con una nueva jornada que incluirá más propuestas vinculadas al bienestar y la prevención, reafirmando el compromiso de seguir generando espacios de encuentro y concientización en la localidad.