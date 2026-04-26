Valle Hermoso despliega una agenda variada en la Feria del Libro 2026

Valle Hermoso continúa con la programación de la Feria del Libro 2026 bajo el lema “Valle siente, lee y sueña”, con una agenda que combina literatura, propuestas culturales y actividades para toda la familia.

El viernes 8 de mayo, desde las 10, se presentará la Payasa Simona con un espectáculo pensado para chicos, con funciones a las 10 y a las 14:30 frente al Centro Cultural.

Ese mismo día, a las 10:30, en la carpa estructural ubicada en Walter Consalvi 234, la autora Mónica Beatriz Manago presentará sus libros “Pelito 1” y “Pelito 2”, orientados al público infantil.

Luego, a las 11, en el mismo espacio, la escritora Graciela Luján Pedraza dará a conocer su obra “Memoria en Piedra”, un recorrido por el patrimonio funerario del Valle de Punilla.

Las actividades continuarán el sábado 9 de mayo desde las 14, con las presentaciones de “La Mesa del Escarabajo”, que incluirán títulos con enfoque inclusivo como “Cuerpo Textil” de Paula Pizzano, “El Don” de Claudio Simiz y “Cuentos Intrusos” de Adriana Molina Sarach, con participación de El Escarabajo Azul Editorial.

La feria propone así un espacio de encuentro entre autores, lectores y familias, con una agenda diversa que busca acercar la lectura a distintos públicos.