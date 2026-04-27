Advierten que los hogares más pobres destinan más ingresos a pagar servicios

Un relevamiento del Defensor del Pueblo de Córdoba advirtió que los hogares de menores ingresos son los que destinan una mayor proporción de su presupuesto al pago de servicios públicos.

El informe, elaborado por el Área de Estadísticas del organismo, indica que el transporte y la energía eléctrica concentran el mayor peso dentro de la economía familiar, en un contexto de suba de tarifas.

Además, el estudio remarca que existen fuertes desigualdades según la zona. En distintos puntos del interior provincial, las familias que dependen del transporte interurbano y del gas envasado enfrentan costos significativamente más altos que en la capital.

Según los datos relevados, en algunos casos el gasto en estos servicios puede duplicar o incluso triplicar el promedio que pagan los hogares de la ciudad de Córdoba.

El análisis forma parte de la Canasta de Servicios Públicos que elabora el organismo, con el objetivo de visibilizar el impacto de las tarifas en los distintos sectores sociales.