Argentina lanza la Semana de la Carne para impulsar exportaciones

La Embajada de Argentina en Estados Unidos lanzó oficialmente la “Semana de la Carne Argentina”, una iniciativa orientada a fortalecer la presencia del producto en uno de los mercados más relevantes a nivel internacional.

El inicio de la agenda tuvo lugar en el puerto de Filadelfia, donde autoridades recorrieron las instalaciones y analizaron las condiciones logísticas para el ingreso de exportaciones argentinas.

El programa, coordinado por Cancillería, la Secretaría General de la Presidencia y PromArgentina, cuenta además con la participación de consulados argentinos, la Secretaría de Agricultura y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Según indicaron, la propuesta apunta a destacar la calidad, la trazabilidad y la competitividad de la carne argentina, con el objetivo de ampliar su posicionamiento en el mercado estadounidense.

La agenda se desarrollará durante una semana con distintas actividades de promoción comercial, en un contexto donde el país busca fortalecer sectores exportadores con valor agregado.