Carlos Paz sumó un nuevo «punto selfie» sobre el San Roque

Villa Carlos Paz sumó un nuevo punto panorámico en la costa del lago San Roque, sobre avenida Arturo Umberto Illia, entre Beethoven y French, pensado como un espacio para el encuentro y la fotografía tanto de vecinos como de turistas.

El lugar incluye una estructura con el nombre de la ciudad que funciona como escenario para imágenes grupales, con el lago y el entorno natural como fondo. Durante su presentación, decenas de personas participaron de la actividad y posaron en el nuevo espacio.

La iniciativa surgió a partir del trabajo conjunto entre vecinos, comerciantes del sector y empresas vinculadas al turismo, en el marco del sistema de padrinazgo de espacios públicos. También participaron firmas del rubro de la construcción en su ejecución.

Este nuevo punto se incorpora a la costanera como un atractivo urbano más, en una de las zonas más transitadas de la ciudad, especialmente durante fines de semana y temporadas turísticas.