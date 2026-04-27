Córdoba: 150 chicos se incorporan al PAICor en primaria

Unos 150 alumnos del nivel primario de la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó”, en la ciudad de Córdoba, comenzaron a recibir asistencia alimentaria a través del programa PAICor.

La incorporación se concretó este lunes, en el marco de una ampliación del programa provincial que responde a un pedido de las autoridades de la institución frente a un contexto socioeconómico complejo que atraviesan varias familias.

El gobernador Martín Llaryora encabezó la puesta en marcha del servicio, recorrió las instalaciones del comedor escolar y compartió el almuerzo con los estudiantes.

Según informaron, la medida forma parte de una estrategia progresiva que proyecta alcanzar a más de 400 alumnos de primaria en el establecimiento.

En 2025, el programa ya había sido implementado en el nivel secundario de la escuela, donde actualmente alcanza a más de 900 jóvenes.

El PAICor brinda alimentación a más de 300 mil estudiantes en toda la provincia y busca reforzar la permanencia escolar, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

Durante la actividad, autoridades provinciales y directivos destacaron el impacto del programa en la matrícula y señalaron que la extensión al nivel primario apunta a sostener esa tendencia.