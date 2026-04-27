Córdoba capital superó $29 mil millones en inversiones en tres meses

La ciudad de Córdoba registró más de $29 mil millones en inversiones privadas en apenas tres meses, tras la implementación del Programa de Promoción de Actividades Productivas.

Según datos oficiales, desde la reglamentación de la ordenanza en diciembre pasado, se concretaron cuatro iniciativas por un total de $29.105.031.150. Los proyectos están orientados a emprendimientos turísticos, desarrollos urbanos y refacciones hoteleras.

Dos de las inversiones corresponden a obras urbanísticas: un megaparque en la zona este y un centro comercial en el sector sur de la ciudad. En paralelo, otras propuestas apuntan a fortalecer la actividad turística con mejoras en hoteles ubicados en el área central y en la zona norte.

El programa municipal amplía por primera vez los beneficios a empresas de todas las escalas, desde microemprendimientos hasta grandes compañías, con el objetivo de dinamizar la economía local.

Entre los incentivos se destacan la estabilidad fiscal y exenciones impositivas de hasta diez años, con esquemas que varían según el tipo de actividad y el volumen de inversión.

Además, ya se inscribieron 32 empresas en el marco de esta política, principalmente de los sectores automotriz, iluminación y alimentos y bebidas, con acompañamiento del Gobierno provincial.

En paralelo, el municipio avanza en un proceso de armonización tributaria junto a otras ciudades cordobesas, con el objetivo de simplificar normas, reducir costos y generar mayor previsibilidad para quienes invierten.

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia que busca consolidar a Córdoba como un polo atractivo para el desarrollo productivo a nivel nacional.