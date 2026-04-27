Córdoba impulsa el programa “mayores activos” para fortalecer centros de jubilados

El Gobierno de Córdoba realizó un encuentro en el marco del programa “Mayores Activos”, una iniciativa destinada a fortalecer a los Centros de Jubilados y a impulsar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

La actividad reunió al ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; la secretaria de Inclusión de las Personas, Emilia Eslava; el director general de Personas Mayores, Fernando Massucci; y autoridades de la Municipalidad de Córdoba, entre ellas la directora general de Personas Mayores, Carola Massei, y la subdirectora Liliana Garraza.

Durante la jornada se presentó el programa de fortalecimiento institucional y se llevaron adelante mesas de diálogo con representantes de centros de jubilados. Estos espacios permitieron intercambiar miradas sobre las principales problemáticas y desafíos que enfrentan las personas mayores en la actualidad, así como también compartir experiencias y propuestas.

En ese contexto, Siciliano destacó la importancia de sostener políticas públicas cercanas a la comunidad: “Las políticas públicas tienen que estar donde está la gente. Los centros de jubilados cumplen un rol fundamental como espacios de encuentro, contención y organización en cada barrio”, señaló. Además, remarcó la necesidad del trabajo conjunto entre Provincia, municipios e instituciones para lograr mayor alcance y efectividad en las acciones.

Por su parte, Eslava subrayó la relevancia de seguir promoviendo la autonomía y la participación activa de las personas mayores, fomentando su integración plena en la vida social y comunitaria.

El programa “Mayores Activos” contempla la transferencia de fondos a los Centros de Jubilados para el desarrollo de talleres sociorecreativos, campañas de sensibilización, eventos y mejoras en infraestructura. De esta manera, se busca consolidar el trabajo territorial y fortalecer el rol social de estas instituciones.

La propuesta está dirigida a integrantes y representantes de centros de jubilados de toda la provincia, con el objetivo de construir una red activa que promueva el envejecimiento saludable y una mayor participación comunitaria.