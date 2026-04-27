Sierras de Córdoba

El primer frío del año, qué dice el pronóstico para Punilla

Si bien no se esperan lluvias a corto plazo, se adelantó un incremento de la nubosidad hacia el fin de semana largo.
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Sociedad
lunes, 27 de abril de 2026 · 10:03

La última semana de abril arrancó con clima frío y algunas heladas matinales en distintos puntos de la Provincia de Córdoba. El pronóstico anticipa una caída de las temperaturas con mañanas y noches frescas y tardes agradables, en un otoño furioso que se hace sentir en Villa Carlos Paz y sus alrededores.

Si bien no se esperan lluvias a corto plazo, se adelantó un incremento de la nubosidad hacia el fin de semana largo.

Para este lunes 27 de abril, se espera una mínima de 4 grados y una máxima que alcanzará los 17 grados. Para mañana martes, el termómetro podría ascender hasta marcar 20 grados y llegaría a 23 grados durante los días miércoles y jueves.

El viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, la jornada se presentaría agradable con una máxima que llegaría hasta 25 grados.

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