Industria en Córdoba advierte por ley que vence en 2027

El gobernador Martín Llaryora recibió a representantes del Clúster Automotriz y de Movilidad Sostenible de Córdoba, quienes plantearon la necesidad urgente de prorrogar la Ley Nacional de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino (Ley 27.263), considerada clave para sostener el empleo y las inversiones en el sector.

Durante el encuentro, el mandatario expresó su apoyo y se comprometió a impulsar gestiones a nivel nacional para extender el régimen, en un contexto donde la provincia concentra uno de los principales polos automotrices del país.

La norma, vigente hasta 2029 pero con posibilidad de sumar nuevos proyectos solo hasta 2027, establece reintegros según el nivel de integración local de autopartes. Este esquema permitió en los últimos años consolidar proveedores locales y atraer inversiones industriales.

En Córdoba, fue determinante para la fabricación de modelos como Nissan Frontier, desarrollos de Renault Argentina (proyecto Niagara) y vehículos de Stellantis como Cronos, Titano y Dakota. A nivel nacional, también acompañó producciones como Toyota Hilux y Ford Ranger.

Desde el sector, que en la provincia reúne a unos 40 mil trabajadores, advirtieron que el régimen comienza a perder eficacia frente a un nuevo ciclo de inversiones, el envejecimiento de modelos actuales y la competencia de vehículos importados con ventajas impositivas.

En ese escenario, insistieron en que resulta clave extender su vigencia hasta 2034 para garantizar continuidad y competitividad.

Además, señalaron que la falta de definiciones genera incertidumbre en proyectos en evaluación, ya que las decisiones de inversión requieren previsibilidad a mediano y largo plazo.

Según advirtieron, sin esa certeza se pone en riesgo toda la cadena de valor de la industria automotriz.