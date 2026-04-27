Juan Pablo Estela y el fenómeno "Fanáticos", el programa que crece desde el tablón

Córdoba. En tiempos donde todo parece medirse en métricas, algoritmos y reproducciones, hay proyectos que eligen otro termómetro: la calle, el hincha, el pulso real de la tribuna. Ahí, en ese territorio donde el fútbol todavía es una conversación apasionada y no un producto empaquetado, crece Fanáticos, el programa que conduce Juan Pablo Estela por LV2.

¿Es un éxito con apenas un año al aire?

Estela no duda, pero tampoco se deja encandilar: lo siente.

“No sé si nos escuchan miles o pocos… pero yo creo que son muchos. Tenemos mucha más repercusión de la que imaginaba para el primer año”, dice, con esa mezcla de sorpresa y convicción de quien soñó algo durante años… y de repente lo ve suceder.

Una identidad: Córdoba en estado puro

La fórmula —si es que existe— no viene de manuales de producción ni de tendencias globales. Viene del ADN.

“Esto es muy simple: ser muy Córdoba. Muy Belgrano, muy Instituto, muy Racing, muy Talleres, Muy Estudiantes de Rio Cuarto… muy nuestra idiosincrasia”.

Esa definición no es sólo un slogan: es una línea editorial. En un ecosistema saturado de información deportiva centralizada, Fanáticos apuesta a lo propio, a lo cercano, a lo que duele y emociona en el territorio.

Y lo hace, además, en un contexto económico adverso: “Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para estar en cada transmisión. Pero queremos acompañar a nuestros equipos”. Ahí también hay una declaración de principios.

El equipo: voces con calle y experiencia

El programa no se construye en soledad. Se arma como un vestuario: con roles claros, con química, con historias.

Sebastián Brusco —ex Instituto ex Belgrano— aporta la mirada del jugador que conoce el vestuario y la cancha.

Javier Collado, ex árbitro, suma una perspectiva poco habitual: la del reglamento vivido desde adentro. Y Nico, su hijo, es mucho más que un colaborador: es productor, periodista y sostén invisible del aire.

“Trabajar con mi hijo es un lujo. Tiene oficio, es frontal, pregunta sin miedo… y además hace todo lo que no se ve. Es fundamental”. A ese núcleo se suman cronistas jóvenes que cubren los clubes, armando una red que combina experiencia y renovación. “Hay que decir la verdad, ser objetivos, pero también divertirse”, explica Estela.

“Si un equipo juega mal, se dice. Si juega bien, se disfruta. Pero no dramatizamos todo”. El programa combina información, opinión y humor. La sátira aparece como una herramienta para descomprimir tensiones, incluso en momentos calientes del fútbol.

Y personajes como el “Mummo” Orsi, convertido casi en figura de culto, donde la información y el humor se cruzan. Un ejemplo claro fue la creación del personaje de "Mummo" a “Humo”, surgido de las propias críticas de los hinchas en redes. “La gente estaba enojada, y lo transformamos en algo gracioso. Ahí entendimos que también hay que jugar con eso”.

Porque en Fanáticos también hay show.

Entre la verdad y el juego

El equilibrio entre análisis y entretenimiento no se fuerza: se construye en vivo.

Ahí aparece uno de los rasgos más interesantes del programa: la participación. La audiencia no es oyente pasiva: es parte del relato.

“A veces tenemos un tema y la gente nos lleva para otro lado… y vamos con eso. El programa se hace camino al andar”.

En ese ida y vuelta se genera algo difícil de fabricar: pertenencia. El oyente deja de ser receptor para convertirse en protagonista.

El legado y las decisiones

En la historia personal de Estela hay nombres propios que pesan. Uno de ellos es el de Víctor Brizuela, pionero de las transmisiones en Córdoba, referencia ineludible.

Ese linaje no se declama: se practica en la forma de entender el oficio. Preguntar de frente. No esquivar lo incómodo. Mirar a los ojos.

Según dice Estela, su salida de Cadena 3 Argentina, lejos de ser una ruptura traumática, fue una decisión vital: "Yo de Cadena 3 estoy muy agradecido, yo la pasé siempre muy bien, siempre muy bien, pero sinceridad brutal, yo en determinado momento dije hasta acá llegué en este lugar y empecé a soñar, imaginar, diagramar esto que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, el chaqueño Mántaras, al relator nuestro, a Marcelo, en la campaña del ascenso de Belgrano, yo ya lo había empezado a escuchar, yo ya me había contactado con él y ya le había dicho qué es lo que quería hacer en un futuro. Lo mismo que a Maxi Verardo, que es el relator que tenemos en Buenos Aires. Los que manejan ahora la radio (Cadena3) no me querían mucho a mí ni yo a ellos tampoco, o sea, me lo tomo también con naturalidad, sin problemas" destaca.

"Yo estoy muy cómodo, estoy en una etapa en mi vida donde quiero ser feliz, donde quiero estar cómodo, donde quiero estar tranquilo. Arrancar bien de cero, bien del subsuelo" .

"Lo más trascendente que me tocó vivir fue, sin dudas, el mundial de 2014. Fue una gran experiencia, transmitir un mundial al lado de Oswaldo Wehbe ,fue como ganar la lotería, una cosa así; Porque estaba hablando del relator más importante, a mi criterio, de todos los tiempos en la República Argentina, insuperable, inigualable. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. También transmitir la famosa final de River Boca, la de Madrid, con Gustavo Bergar, otro grandísimo relator" subraya.

El fútbol que se discute

En un tiempo donde el deporte se vuelve espectáculo global, Estela no oculta su mirada crítica.

El VAR, por ejemplo " El VAR a mí no me gusta, sinceramente no me gusta, para mí desvirtúa el fútbol. Aquí en la Argentina evidentemente lo manipulan muchísimo. Y bueno, es más, en vez de acallar las polémicas, las aviva aún más. Hasta es contradictorio, porque supuestamente venía para darle justicia y generalmente se genera más polémica. El fútbol argentino en algún aspecto es lindo, desde el punto de vista que le da más oportunidades a todos. Pero yo añoro los campeonatos de 20 equipos en Primera, de 20 equipos en el Nacional B, de 20 equipos en el Federal A, de los 22 de la B Metropolitana, añoro todo eso. Pero bueno, evidentemente la tendencia mundial es cada vez más participantes en todo. De hecho estamos en víspera del mundial más multitudinario de la historia. Y es todo más pan y circo, evidentemente, es todo más show desde ese punto de vista. Igualmente 30 equipos me parece muchísimo" admite con toda sinceridad.

"Extraño los torneos más ordenados" pero reconoce que el mundo va hacia formatos más masivos, más show, más “pan y circo”.

Un programa sin techo

Fanáticos no parece tener un techo definido. No porque aspire a cifras descomunales, sino porque su crecimiento no depende sólo de números: depende de la conexión. De ese ida y vuelta donde la radio vuelve a ser lo que siempre fue: compañía, discusión, identidad.

En un mundo donde todo se acelera, Estela propone algo casi contracultural: hacer radio como antes… pero con la energía de ahora. Y en ese cruce —entre tradición y frescura— aparece el verdadero éxito. Uno que no siempre se mide, pero se siente.

La radio —esa vieja tecnología— sigue siendo una forma de encuentro. Y en Córdoba, al menos por ahora, tiene voz propia.