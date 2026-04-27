Llegó el frío: de cuánto fueron las temperaturas mínimas en Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz y localidades vecinas amanecieron este lunes 27 de abril con temperaturas mínimas notablemente bajas, según un informe elaborado en el marco de los proyectos MATTEO y PREVENIR junto al Club de Ciencias STEAM. Los registros reflejan un marcado descenso térmico en toda la región, con valores que en algunos puntos rozaron el nivel de helada.

El dato más extremo se registró en San Antonio de Arredondo, en la zona de Santos Lugares (APRHi), donde la temperatura descendió hasta los 1,6°C, posicionándose como el punto más frío del relevamiento. En esa misma localidad, el sector del Hotel Diferencial Dante Delich marcó una mínima de 3,6°C.

En Villa Carlos Paz, los barrios también reflejaron el impacto del frío. En Playas de Oro se registraron 4,7°C, mientras que en barrio La Quinta, en el Instituto Bilingüe Dante Alighieri, la mínima fue de 4,3°C. Por su parte, Costa Azul Norte presentó 5,2°C y La Cuesta, según la estación oficial de EPEC, marcó 6,1°C.

Las zonas más céntricas evidenciaron temperaturas levemente superiores, aunque igualmente bajas para esta época del año. En barrio Centro, la Escuela Carlos Paz registró 6,9°C, mientras que en la Municipalidad se reportaron 7,5°C. En barrio Sarmiento, el termómetro descendió a 6,3°C, y en José Muñoz a 6,6°C.

Otros sectores como Los Eucaliptus alcanzaron los 7,2°C, y Sol y Lago se ubicó en 6,9°C, completando un panorama general de frío extendido en toda la ciudad.

Estos valores confirman el ingreso de una masa de aire frío en la región, típica del otoño avanzado, y anticipan jornadas con temperaturas bajas durante las primeras horas del día. Desde los espacios que impulsan el relevamiento destacaron la importancia de estos datos para el monitoreo climático local y la prevención ante eventos de frío intenso.