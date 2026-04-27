Mayo arranca con fin de semana largo y doble feriado

El mes de mayo comienza con una noticia esperada por muchos trabajadores: el feriado por el Día del Trabajador, que es inamovible y se celebra cada 1° de mayo en todo el país.

Este año, la fecha cae viernes, lo que da lugar a un fin de semana largo ideal para el descanso o las escapadas, extendiéndose del 1 al 3 de mayo.

Según la normativa vigente, al tratarse de un feriado nacional, no se traslada. En este contexto, quienes no trabajen percibirán su salario habitual, mientras que aquellos que deban cumplir funciones durante esa jornada deberán cobrar el doble, tal como lo establece la ley laboral argentina.

Pero no será el único descanso extendido del mes. También se conmemora el Día de la Revolución de Mayo, otra fecha patria que genera un nuevo fin de semana largo.

De esta manera, mayo contará con solo 19 días hábiles y dos fines de semana largos, consolidándose como uno de los meses más esperados por quienes buscan equilibrar trabajo y descanso.