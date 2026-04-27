Milei disertará en la cena de la Fundación Libertad

El presidente Javier Milei disertará esta noche en el encuentro de la Fundación Pensar que se realizará en el complejo Parque Norte.

El mandatario hablará a las 21 y del encuentro participará también el ex presidente Mauricio Macri y la jefa del bloque se senadores de LLA, Patricia Bullrich, supo la Agencia Noticias Argentinas.

El director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría, anticipó en su cuenta de X que el Presidente “va a deja mudo al círculo rojo” con su discurso.