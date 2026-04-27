Murió la vecina de Carlos Paz que enseñó que los sueños no tienen vencimiento

Nació en la soledad del campo y llegó a Carlos Paz cuando tenía apenas 15 años. A los 80 años, alcanzó su sueño y recibió su título de profesora de Ciencias Políticas. Fue la culminación de un largo y postergado camino que comenzó a los 60 años y se mantuvo por décadas. El emotivo adiós a Dionicia Pura Ramona Suárez, la vecina carlospacense que dejó un legado marcado por el deseo de saber, en anhelo de progresar en la vida y una voluntad inquebrantable.

Dionicia llegó a este mundo el 16 de octubre de 1930, su vida fue un testimonio de casi un siglo de transformaciones radicales. Ella no solo fue contemporánea de grandes hitos, sino que su decisión de estudiar cuando ya era una mujer adulta, ocurrió justo cuando el mundo cambiaba hacia la era digital. Vivió la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la llegada del hombre a la Luna (1969), el Voto Femenino en Argentina (1947), la Primavera Democrática (1983), la caída del Muro de Berlín (1989), el nacimiento de Internet (ocurrió mientras cursaba el secundario y el profesorado), el cambio de milenio y la pandemia de coronavirus.

Durante aquellos primeros años en el departamento Río Primero, en medio de los paisajes rurales, creció con la fuerza de quienes conocen el trabajo duro desde la infancia. A los 15 años, el destino la trajo a Villa Carlos Paz en busca de oportunidades. Trabajó, formó su familia y crió a sus hijos, cumpliendo con los mandatos que la vida le impuso. Sin embargo, en su interior, una llama permanecía encendida: el deseo de estudiar.

Fue a los 60 años, cuando muchos piensan en el descanso, que Dionicia decidió que era su momento. No le importó el tiempo transcurrido; se inscribió en la primaria (el cursado se hacía en los talleres de la Coopi en la calle Paraguay) y dio el primer paso de una maratón educativa que inspiraría a toda la ciudad. Tras finalizar la primaria, su ambición creció. Se anotó en el CENMA que funciona en la Escuela Carlos Paz y durante cuatro años, compartió el aula con jóvenes de 19 y 20 años. Lejos de sentirse fuera de lugar, Dionicia se convirtió en un ejemplo viviente para sus compañeros. Para ella, la brecha generacional no era un obstáculo, sino un puente construido sobre la base del respeto y el compañerismo.

Pero el secundario no fue el techo, Dionicia quería ser docente. Con una determinación de hierro, se trasladó a Cosquín para cursar el profesorado de Ciencias Políticas. Durante cuatro años, su rutina fue admirable: viajaba cada semana para estudiar y regresaba a Carlos Paz los fines de semana para reencontrarse con los suyos. El esfuerzo dio sus frutos. A los 80 años, recibió su título profesional. Aunque la normativa vigente y su edad le impidieron ejercer formalmente en el sistema educativo, ya había dado la lección más importante de todas frente al aula de la vida.

Incluso con el título de profesora en mano, su mente no se detuvo. «Quiero ser abogada»; les dijo a sus 4 hijos y 11 nietos. Fieles a su motor incansable, la anotaron en la Universidad Católica de Córdoba. Lamentablemente, la inseguridad y un accidente doméstico (que terminó en una fractura) la obligaron a alejarse de los libros, pero nunca de su curiosidad.

Dionicia falleció a los 95 años y su legado trasciende las aulas. Su historia no es solo la de una mujer que volvió a estudiar; es el recordatorio de que nunca es tarde para preguntarse, para aprender y para soñar.

Carlos Paz despide a su alumna más ilustre: la mujer que nos enseñó que los sueños no tienen fecha de vencimiento.